Mercato Milan, Leao: accordo per il rinnovo, ecco cosa manca. C’è un accordo di massima tra le parti, si lavora per la firma

Il rinnovo di Leao è sempre più al centro dei pensieri del Milan, soprattutto dopo l’ottimismo che filtra da entrambi le parti coinvolte.

A confermarlo è Relevo: Milan e Rafael Leao hanno un accordo di massima per il rinnovo, le parti stanno lavorando sodo per arrivare finalmente alla firma, che non sarà solo per un altro anno