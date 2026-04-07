Mercato Milan, tornano i dubbi sul futuro di Leao. Di Marzio fa chiarezza: «Questo è il ragionamento che i rossoneri fanno su di lui…»

Mercato Milan, dopo la sconfitta col Napoli rispuntano i dubbi sul futuro di Leao: ecco tutte le parole di Di Marzio

Dopo aver saltato la sfida contro il Torino lo scorso 21 marzo, Rafael Leão è finalmente tornato a calcare il terreno di gioco nel finale di Napoli-Milan. Il numero 10 rossonero ha lavorato duramente per due settimane tra il Portogallo e Milanello per mettersi alle spalle un fastidioso principio di pubalgia che lo ha condizionato negli ultimi quattro mesi. Subentrato all’83’ al posto di Youssouf Fofana, l’attaccante ha disputato circa 12 minuti complessivi, faticando però a incidere in un big match ormai stabilmente nelle mani dei padroni di casa.

Nonostante i numerosi stop per infortunio e il cambio di ruolo tattico nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri — dove non agisce più da esterno offensivo ma da prima o seconda punta — il suo rendimento resta di alto profilo. I numeri stagionali sono infatti positivi: 10 gol e 2 assist collezionati in 25 presenze tra Serie A e Coppa Italia, per un totale di 1.609 minuti passati sul rettangolo verde. Tuttavia, l’avvicinarsi della sessione estiva ha alimentato diverse indiscrezioni su una sua possibile cessione, suggerendo che questa possa essere l’estate del grande cambiamento.

Mercato Milan, Leao tra campo e mercato: la posizione del club

Nel post-partita, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto chiarezza sulla reale situazione del portoghese, spegnendo le voci di un addio imminente. «Il ragionamento che fa il Milan è di puntarci. Il Milan poi ha dimostrato che nessuno è incedibile, ma non sono arrivate offerte importanti da far barcollare il Milan. Quindi il club non si è mai neanche posto il problema di capire se metterlo sul mercato o no» ha spiegato il giornalista di Sky Sport, sottolineando come la società non abbia mai attivamente cercato acquirenti.

Il futuro di Leão sembra dunque ancora tinto di rossonero, con la dirigenza intenzionata a confermare il proprio top player all’interno del progetto tecnico di Allegri. Sebbene il club abbia dimostrato in passato di saper valutare ogni proposta, ad oggi mancherebbero i presupposti economici per una rottura.