Mercato Milan, il club rossonero dà il via libera alla cessione di Leao? Il punto sul Barcellona e le richieste del Diavolo

Mercato Milan, spunta una clamorosa indiscrezione: il club rossonero ha dato il via libera alla cessione di Leao? Le ultime

L’avventura di Rafael Leao con la maglia del Milan sembra essere arrivata a un punto di non ritorno. Sebbene le voci di una sua partenza si rincorrano ciclicamente, l’estate del 2026 appare come lo snodo definitivo per il futuro del numero 10. Con un contratto in scadenza nel 2028, la dirigenza capitanata da Gerry Cardinale vede nella prossima finestra di mercato l’ultima opportunità concreta per monetizzare in modo adeguato, evitando il rischio di una svalutazione legata alla prossimità della scadenza.

Il rapporto tra il talento lusitano e Massimiliano Allegri non è mai realmente decollato, spingendo la società a una riflessione profonda. Oltre alle divergenze tecniche, pesa l’ingaggio da 6,5 milioni di euro, un carico che il club preferirebbe ora evitare. Come riportato da Calciomercato.it, il club è «più che disponibile a trattare la cessione del portoghese. Il feeling con Allegri non è scattato e poi c’è forse la voglia di liberarsi di un ingaggio pesante, circa 6,5 milioni senza contare che il contratto scade nel 2028».

Mercato Milan, il crollo del prezzo e il rifiuto del Barcellona

Nonostante Leao resti il capocannoniere della squadra insieme a Pulisic, il suo valore di mercato ha subito un drastico ridimensionamento rispetto alla clausola da 175 milioni. Secondo il Corriere della Sera, «il Milan direbbe sì alla vendita del suo numero 10 anche dinanzi a una proposta da 50 milioni di euro». Una valutazione che testimonia la volontà di chiudere un capitolo ormai logoro.

Sullo sfondo resta l’incognita della destinazione, con il mercato che stenta a decollare. Le indiscrezioni spagnole suggeriscono che il calciatore «si è offerto al Barcellona, ma che per il club blaugrana non rappresenta un profilo interessante. Non lo sarebbe neanche in caso di mancato riscatto di Rashford, poiché eventualmente Laporta e Deco andrebbero su un calciatore più giovane e meno impegnativo dal punto di vista economico». Senza un rinnovo nei piani societari, il futuro di Rafa appare sempre più lontano da Milano.