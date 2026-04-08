Mercato Milan, il Barcellona si fionda su Leao? Romano rivela: «È un nome che parte dal presidente Laporta…»

Mercato Milan, il Barcellona pensa a Rafael Leao in vista dell’estate. Fabrizio Romano svela tutti i dettagli: le sue parole

Il nome di Rafael Leao è tornato prepotentemente al centro delle cronache sportive spagnole, accostato nuovamente al Barcellona. Tuttavia, a fare chiarezza sulla reale entità della situazione è intervenuto Fabrizio Romano attraverso il suo canale YouTube. Il giornalista ha analizzato quanto riportato dal quotidiano Sport, sottolineando come la priorità del club catalano sia attualmente rivolta al fronte interno e al riscatto di un altro protagonista: «Il Barcellona prima di tutto deve capire se riuscirà a riscattare Marcus Rashford dal Manchester United o meno. Nel senso che l’aspetto tecnico è chiaro, vorrebbe tenerlo e occupare quella casella con l’inglese e non con un nuovo nome».

La questione economica resta il principale ostacolo per ogni movimento in entrata dei blaugrana. Per trattenere l’inglese, infatti, servirebbe un accordo con lo United, che valuta il cartellino 30 milioni di euro. Romano ha precisato che la società «deve fare i conti, non può super spendere» e deve distribuire il budget in base alle cessioni. In questo contesto, l’interesse per la stella del Milan di Massimiliano Allegri sembra avere una matrice ben precisa: «Che Rafa Leao sia un nome che continua a tornare nel Barcellona è un qualcosa che non dipende da Deco, il ds. È un nome che parte dal presidente Laporta. Perché ogni estate torna il nome di Leao a Barcellona? Perché è un nome che è stato suggerito al presidente Laporta».

Mercato Milan, nessun contatto tra i club: Leao resta un punto fermo rossonero

Nonostante il fascino che il portoghese esercita sulla presidenza catalana, la realtà dei fatti parla di una situazione ancora embrionale e priva di riscontri concreti sul piano negoziale. Romano è stato categorico nell’escludere l’esistenza di un dialogo aperto tra le parti: «Al momento il discorso rimane legato a chi lo suggerisce ma non è una vera e propria trattativa né tra Leao e il Barca né tra il Milan e il Barca».

D’altronde, la posizione della dirigenza milanista è altrettanto chiara e non prevede la partenza del proprio numero 10, considerato il fulcro del progetto tecnico: «Il Milan non sta cercando compratori per Leao. Al momento nulla più di questo». Il futuro del talento lusitano, dunque, sembra essere ancora a tinte rossonere, lontano dalle sirene della Liga che ogni estate tornano a suonare.