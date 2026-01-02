Mercato Milan, Lazio forte su Loftus-Cheek: la notizia di Pedullà. Parole. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il mercato di riparazione invernale si accende con un’indiscrezione che scuote l’asse Milano-Roma. Secondo quanto riferito dall’esperto di trasferimenti Alfredo Pedullà attraverso il proprio profilo X, la Lazio sarebbe pronta a sferrare l’assalto per Ruben Loftus-Cheek, potente centrocampista inglese capace di abbinare fisicità straripante a inserimenti offensivi di qualità. Dopo un’estate di immobilismo forzato, il club biancoceleste ha ora il via libera per investire e ha individuato nel calciatore del Milan il rinforzo ideale per il proprio reparto mediano.

L’apertura del giocatore e il pressing di Sarri

Alla base di questa trattativa ci sarebbe la precisa richiesta di Maurizio Sarri, tecnico toscano fautore di un calcio corale e basato sul palleggio rapido, che ha già allenato l’inglese durante la fortunata parentesi comune al Chelsea. Per l’allenatore laziale, Loftus-Cheek rappresenta la mezzala perfetta, preferita per caratteristiche fisiche anche a profili tecnici come Samardzic.

Sempre secondo la fonte, il centrocampista avrebbe dato una prima apertura al trasferimento, spinto proprio dal profondo legame professionale con il suo ex mentore. Una notizia che mette i rossoneri di fronte a una scelta strategica non indifferente in questa sessione di gennaio.

Il muro di Igli Tare e la gestione di Allegri

Nonostante le voci di una possibile cessione, la palla passa ora nelle mani di Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo del Milan e dirigente dal polso fermo nella gestione del patrimonio tecnico del club. Tare, che conosce perfettamente l’ambiente laziale per il suo lungo trascorso nella Capitale, dovrà valutare se privarsi di un elemento così importante per la rosa del Diavolo.

Dall’altra parte del campo, Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan e maestro della tattica pragmatica votata all’equilibrio, dovrà esprimere il suo parere vincolante. Sebbene per Sportitalia il calciatore non sia considerato totalmente incedibile, il tecnico livornese sa bene quanto la fisicità dell’inglese sia fondamentale per il suo scacchiere, specialmente in un momento della stagione dove la solidità è la priorità assoluta dei rossoneri.

Scenari per il futuro del centrocampo rossonero

La trattativa è appena alle battute iniziali, ma i contatti delle ultime ore confermano che l’interesse è concreto. Spetterà al binomio composto da Tare e Allegri decidere se dare il via libera alla partenza o se blindare il calciatore per puntare con decisione agli obiettivi stagionali. I tifosi della formazione rossonera restano in attesa: il futuro della mediana del Diavolo potrebbe cambiare volto nei prossimi giorni.