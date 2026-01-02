Calciomercato
Mercato Milan, la Lazio prepara l’assalto a Loftus-Cheek: la posizione del Diavolo e del centrocampista
Dopo un’estate trascorsa con il mercato bloccato, la Lazio si prepara a una sessione invernale da protagonista. Il primo obiettivo di Maurizio Sarri per rinforzare il centrocampo è una vecchia conoscenza del tecnico toscano: Ruben Loftus-Cheek. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il centrocampista del Milan è balzato in cima alla lista dei desideri biancocelesti, superando anche la candidatura di Lazar Samardzic.
Mercato Milan, il “sì” di Ruben e il legame con il Comandante
L’operazione poggia su basi solide grazie al rapporto speciale tra il giocatore e l’allenatore:
- Feeling storico: Loftus-Cheek ha vissuto una delle sue migliori stagioni al Chelsea proprio sotto la guida di Sarri (10 gol nel 2018/19). L’inglese ha già dato la sua totale apertura al trasferimento, desideroso di ritrovare centralità e un sistema di gioco che ne esalti le doti da incursore.
- Posizione del Milan: In via Aldo Rossi, Loftus-Cheek non è più considerato incedibile. Nonostante la stima di Massimiliano Allegri, il club rossonero è disposto a trattare la cessione per alleggerire il monte ingaggi (l’inglese percepisce circa 4 milioni) e finanziare i colpi in difesa, come il sogno Kim.
♟️ I nodi della trattativa: ingaggio e Tare
Nonostante l’apertura delle parti, restano alcuni ostacoli da superare per arrivare alla fumata bianca entro gennaio:
- Sostenibilità economica: L’ingaggio di Ruben è elevato per i parametri della Lazio. Si ragiona su un prestito con diritto di riscatto, con il giocatore disposto a spalmare lo stipendio su più anni in caso di acquisto definitivo.
- L’incrocio con Tare: Un elemento di curiosità è rappresentato da Igli Tare, oggi DS del Milan, che si ritrova a negoziare la cessione di un suo giocatore proprio con la sua ex squadra, in un intreccio di mercato che coinvolge anche il futuro di Mario Gila.