Krunic Milan: lui dice sì al Fenerbahce, distanza sull’offerta! Ultime

Krunic Milan: lui dice sì al Fenerbahce, distanza sull’offerta! Dettagli. Furlani chiede il triplo per un giocatore considerato fondamentale

Rade Krunic ha detto sì al Fenerbahce. Il club turco ha fatto un’offerta importante al giocatore bosniaco, che è molto tentato dall’opportunità e ha fatto sapere al Milan che lui sarebbe dsiposto a partire.

Il problema, però, è tra Fenerbahce e Milan. Il primo offre 3-5 milioni per il centrocampista di Pioli. Il secondo chiede tra i 10-15 milioni. Questo perché, tanto nella stagione passata quanto in questo pre campionato, il giocatore è stato fondamentale nell’ultimo anno e mezzo per gli equilibri della squadra di Pioli.