Krunic Milan: il Fenerbahce pronto ad alzare l’offerta! I dettagli. Il club turco prepara una nuova offerta per il centrocampista

Il Fenerbahce non ha intenzione di mollare la presa per Rade Krunic. Il club turco vuole il bosniaco, che ricambia le attenzioni: il sì del giocatore è arrivato dopo la proposta di 3,5 milioni di ingaggio.

L’ostacolo, però, rimane la trattativa con il Milan. Inizialmente, il Fenerbahce ha proposto 5 milioni, ma i rossoneri faranno partire il loro centrocampista solo per 15 milioni. Per questo motivo, nelle prossime ore i turchi alzeranno l’offerta. Se ci si avvicinerà alle richieste di Furlani e Moncada, allora saranno proprio loro a muoversi sul mercato per trovare un nuovo play. Altrimenti, Krunic tornerà a essere il titolare di questa squadra, come si è visto nelle amichevoli estive. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.