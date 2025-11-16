Mercato Milan, Kristensen l’uomo giusto? Tare ci pensa e lo osserva: i dettagli. Segui le ultimissime sui rossoneri

Nonostante la ritrovata solidità difensiva e l’imminente rinnovo del centrale Fikayo Tomori, il Milan non ferma la sua pianificazione e guarda con forte interesse al prossimo calciomercato invernale. La priorità è chiara: aggiungere un elemento di spessore e prospettiva nel cuore della retroguardia per implementare le rotazioni a disposizione di Massimiliano Allegri.

Il DS Igli Tare, il nuovo e attento Direttore Sportivo dei rossoneri, sta setacciando il mercato europeo alla ricerca di profili che si sposino con la filosofia di un calcio solido e tecnico. L’assetto difensivo, spesso schierato a tre dal navigato tecnico toscano Allegri, necessita di centrali fisici ma anche abili nell’impostazione.

Tuttosport conferma l’interesse: l’obiettivo è il difensore Thomas Kristensen

A lanciare e confermare la concreta possibilità di un colpo in entrata in difesa è stato il quotidiano Tuttosport, che ha indicato in Thomas Kristensen uno dei nomi caldi per il mercato di gennaio. Il difensore centrale danese, noto per le sue doti fisiche (classe 2002 e alto 1.98m, giocando per l’Udinese), è un profilo che ha impressionato per la sua personalità e la lettura del gioco nonostante la giovane età.

Thomas Kristensen rappresenta un investimento strategico per il Milan. La sua notevole fisicità e l’abilità nei duelli aerei lo rendono un difensore difficile da superare. Inoltre, la sua giovane età garantisce un ampio margine di crescita, rendendolo l’ideale per il progetto a lungo termine del Diavolo.

Per il DS Tare, l’acquisizione del centrale danese permetterebbe di aumentare la competizione interna e di offrire ad Allegri un’alternativa di grande stazza ai titolari attuali. Un elemento con le caratteristiche di Kristensen sarebbe utilissimo sia per difendere sugli attaccanti più fisici della Serie A, sia per sfruttare la sua altezza sui calci piazzatioffensivi e difensivi. L’operazione per portare Thomas Kristensen a Milanello si preannuncia come una delle mosse più concrete della dirigenza rossonera per rafforzare il reparto in vista della fase cruciale della stagione.