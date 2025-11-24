Mercato Milan, Kristensen è il primo nome per la difesa! Fissato il prezzo. Segui le ultimissime sui rossoneri

La vittoria nel Derby ha galvanizzato l’ambiente, ma ha anche ribadito le priorità del mercato per il Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport stamattina, il Diavolo è pronto a tornare sul mercato a gennaio non solo per un attaccante di peso, ma anche per un difensore centrale che possa offrire ad Allegri alternative di qualità e prospettiva.

Un nome che circola con insistenza in via Aldo Rossi è quello di Thomas Kristensen, il giovane difensore daneseclasse 2002 in forza all’Udinese. Il calciatore scandinavo, noto per la sua imponenza fisica e le doti di costruzione, risponde perfettamente all’identikit di un difensore moderno e potenzialmente abile come regista difensivo, un profilo esplicitamente richiesto dagli addetti ai lavori.

L’Affare È Possibile: La Strategia dei Friulani

Nonostante la sua giovane età, Kristensen si è messo in mostra come un elemento di sicuro valore in Serie A. Attualmente è fermo per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, che lo tiene fuori da fine settembre. Tuttavia, in sua assenza, la squadra friulana ha continuato a ben figurare, un fattore che potrebbe facilitare la trattativa.

La famiglia Pozzo, proprietaria dell’Udinese, è nota per la sua abilità nel cedere i pezzi pregiati al momento giusto. La Gazzetta suggerisce che il club potrebbe essere disposto ad ascoltare offerte già a gennaio, con un prezzo del cartellinostimato tra i 15 e i 20 milioni di euro. Una cifra importante, ma considerata ragionevole per un difensore centrale di prospettiva europea.

Missione Kristensen: Il Piano di Allegri e Tare

L’interesse per Kristensen è un chiaro segnale di come Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo dei rossoneri, stia lavorando per costruire la squadra del futuro, senza tralasciare le urgenze immediate. Tare, con la sua competenza nello scouting, vede nel giovane danese un profilo ideale da inserire gradualmente negli schemi di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese.

Allegri ha bisogno di un difensore solido che possa alternarsi o affiancare i titolari, specialmente considerando i piccoli acciacchi o le squalifiche. Un investimento su Kristensen non solo risolverebbe un problema di profondità nel reparto, ma fornirebbe anche al tecnico un giocatore duttile e tecnicamente valido per le diverse fasi della manovra. La sessione invernale si preannuncia dunque calda in casa Milan, con l’obiettivo di rafforzare l’ossatura della squadra per la corsa Scudetto.