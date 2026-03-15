Mercato Milan, Kim può davvero arrivare in rossonero? La situazione al Bayern Monaco e un fattore a favore dei rossoneri…

Mercato Milan, ecco la strategia dei rossoneri per provare a strappare Kim dal Bayern Monaco: tutti i dettagli

Il mercato estivo del Milan inizia a delinearsi attorno a una priorità chiara: l’acquisto di un difensore centrale di livello internazionale. Come riportato da Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera sta valutando con attenzione diversi profili, ma due nomi sembrano aver già guadagnato la pole position nelle preferenze di Massimiliano Allegri. Si tratta di una scelta tra due stili e percorsi differenti: «Kim Min-Jae e Mario Gila sono i nomi più spesi per il Milan, che in estate prenderà un difensore centrale». Se lo spagnolo della Lazio rappresenta una certezza del nostro campionato, il coreano ex Napoli è il grande colpo che accenderebbe l’entusiasmo della tifoseria.

Mercato Milan, il caso Kim: separato in casa al Bayern

La situazione di Kim Min-Jae in Germania è monitorata costantemente dai rossoneri. Dopo gli anni da protagonista in Serie A, il centrale sta vivendo una stagione ai margini del progetto tecnico in Bundesliga: «Visto il Bayern contro l’Atalanta? In difesa hanno giocato Tah e Upamecano, con Kim seduto dall’inizio alla fine. Non è una novità». I numeri testimoniano una parabola discendente che potrebbe favorire un addio anticipato: «Kim Min-Jae in Bundesliga ha giocato solo 12 volte da titolare, in Champions solo una volta da ottobre a oggi». Il Bayern non chiuderebbe alla cessione, ma la valutazione resta un’incognita per le casse del Diavolo.

Mercato Milan, l’ostacolo economico e l’alternativa Gila

Nonostante la possibile apertura dei bavaresi, l’operazione Kim presenta criticità legate soprattutto alle cifre. Il club tedesco lo acquistò per 57 milioni e difficilmente scenderà sotto i 30, ma è lo stipendio del giocatore il vero nodo: «Kim ha un ingaggio che arriva a 9 milioni netti a stagione, fuori da ogni parametro del Milan. Per tornare in Italia, dovrebbe accettare una pesante ristrutturazione di quell’accordo». Se il coreano non dovesse venire incontro alle esigenze rossonere, il Milan sarebbe pronto a virare con forza su Mario Gila, difensore che vive una sorta di perenne «Clasico» per le sue origini catalane e il passato nel Real Madrid, già nel mirino anche dell’Inter di Cristian Chivu.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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