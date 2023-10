Mercato Milan, la Juve insiste per Samardzic: ecco la formula dell’affare

Non è soltanto il Milan a muoversi sul mercato in cerca di rinforzi per gennaio: la Juve continua a lavorare per Samardzic

Lazar Samardzic, nome in orbita mercato Milan, continua a rimanere un obiettivo anche della Juve. I bianconeri sono infatti alla caccia di un nuovo innesto in centrocampo per gennaio.

Come riportato da Calciomercato.com, l’Udinese dovrebbe aprire al prestito, anche se Giuntoli e Manna potrebbero anche arrivare ad offrire una contropartita tecnica per abbassare il prezzo del cartellino