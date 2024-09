Mercato Milan, i dati non MENTONO! Concorrenza AGGUERRITA per David, lo vogliono LORO

Mercato Milan, i dati non mentono: concorrenza agguerrita per l’attaccante canadese in scadenza di contratto

Non è un mistero che i dirigenti del calciomercato Milan abbiano messo nel mirino Jonathan David: l’attaccante classe 2000 a giugno si libererà a parametro zero dal Lille e diventa ambitissimo da diversi club in giro per l’Europa, tra i quali anche la Juve.

Come ricorda Calciomercato.com, in passato si erano fatte avanti anche Milan e Napoli. Adesso, stando alle notizie che arrivano dalla Francia, sulle tracce del canadese sembra esser piombato il Newcastle. Intanto il ragazzo ha da poco realizzato una tripletta perfetta contro il Le Havre, e i suoi numeri in confronto agli altri attaccanti sono impressionanti. Tra gli attaccanti nati nel suo stesso anno e che militano nei principali campionati europei, soltanto Haaland coi suoi 264 gol ha superato i 156 di David. Che alle spalle si tiene Vlahovic (110), ma anche Vinicius jr e Julian Alvarez.