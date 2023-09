Mercato Milan, clamorosa indiscrezione dalla Spagna: Musah sarebbe già scontento del poco minutaggio. Agenti al lavoro

Potrebbe già esserci un piccolo caso Musah in casa Milan. Come riportato da El Gol Digital infatti, fonte spagnola, il centrocampista americano sarebbe scontento dello scarso minutaggio concessogli da Pioli: solo 25 minuti tra Torino e Roma (a Bologna era squalificato).

Gli agenti del calciatore sarebbero già alla ricerca di una soluzione per gennaio se le cose non dovessero cambiare: l’idea è quella di un ritorno in prestito al Valencia.