Mercato Milan, Maignan a zero all’Inter idea concreta? L’ultima indiscrezione sul francese cambia le carte in tavola

Mercato Milan, è di stamattina l’indiscrezione del possibile arrivo di Mike Maignan all’Inter: il Corriere dello Sport predica calma

La questione relativa al portiere titolare è tornata con prepotenza al centro del dibattito in casa nerazzurra. Le recenti défaillances di Yann Sommer, il cui rendimento non è più quello di un tempo, in particolare negli scontri diretti (come evidenziato nel Derby perso contro il Milan), hanno spinto la dirigenza a dare la massima priorità alla ricerca di un successore. L’estremo difensore svizzero ha il contratto in scadenza, creando un clima di incertezza che ha alimentato le voci di un clamoroso approdo del milanista Mike Maignan ai rivali cittadini. Nonostante l’opportunità, il Corriere dello Sport mantiene alta la cautela, pur riconoscendo che il portiere francese rappresenta l’occasione più ghiotta sul panorama europeo.

Mercato Milan, Maignan a zero all’Inter?

La Beneamata, dunque, cerca un profilo che possa garantire maggiore sicurezza tra i pali: il casting per il prossimo padrone della porta è ufficialmente aperto. Secondo il quotidiano romano, Mike Maignan sarebbe obiettivamente la migliore opportunità sul mercato, tuttavia, è considerato «complicato immaginare che possa attraversare il Naviglio».

Per questa ragione, la dirigenza nerazzurra sta valutando obiettivi più realistici e di grande prospettiva: sono emersi i nomi di Elia Caprile (Cagliari), Noah Atubolu (Friburgo) e Zion Suzuki (Parma). Si tratta di giovani talenti che presentano il comune interrogativo sulla capacità di gestire l’enorme pressione di un palcoscenico esigente come San Siro. L’Inter valuterà dunque con attenzione chi tra loro potrà garantire un futuro stabile e duraturo alla squadra.