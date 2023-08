Mercato Milan, incontro in sede con Riso: ecco di cosa si è parlato – VIDEO

Giornata d’incontri in sede del Milan in chiave mercato: l’agente Giuseppe Riso ha parlato con i dirigenti rossoneri. Ecco com’è andata

È terminato pochi minuti fa un importante incontro di mercato nella sede del Milan. A prendere parte al summit, oltre ai dirigenti rossoneri, c’era Giuseppe Riso, agente anche di Lorenzo Colombo.

Incontro a Casa Milan tra Beppe #Riso e la dirigenza del #Milan: si è parlato del futuro di #Colombo 📽 Questa l’uscita dell’agente e di Moncada ⬇️ pic.twitter.com/fshxpJyti3 — Milan News 24 (@Milannews24_com) August 18, 2023

Questa l’uscita dalla sede rossonera di Riso e di Moncada. Si è parlato del futuro dell’attaccante, che con ogni probabilità rinnoverà per poi andare in prestito. Il Monza sembra al momento in vantaggio su Cagliari e Genoa.