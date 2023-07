Mercato Milan, pazza idea Dia per l’attacco! Tutti i dettagli

Mercato Milan, pazza idea Dia per l’attacco! Spunta anche il profilo del centravanti della Salernitana: tutti i dettagli

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa un nuovo nome per l’attacco del Milan. I rossoneri starebbero monitorando anche Boulaye Dia per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Il giocatore, acquistato a titolo definitivo dalla Salernitana, ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Un costo, però, che potrebbe essere notevolmente abbassato inserendo nell’operazione eventuali contropartite tecniche.