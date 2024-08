Mercato Milan, PROPOSTA a SORPRESA! Colpo LAST MINUTE, Furlani ci pensa perchè... ULTIMISSIME

Mercato Milan, proposta a sorpresa della Roma: sul piatto il prestito con diritto di riscatto di Cristante. Furlani ci pensa

Come riportato da Il Romanista, nell’ambito della trattativa che ha portato Abraham in rossonero e Saelemaekers in giallorosso, la Roma ha proposto a Furlani di procedere con l’operazione Bryan Cristante con la formula del prestito con diritto di riscatto.

I rossoneri ci stanno pensando: l’ostacolo principale è rappresentato dall’ingaggio superiore ai 4 milioni di euro lordi ma la pista va tenuta in considerazione fino all’ultimo minuto del calciomercato Milan.