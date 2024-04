Mercato Milan, da Buongiorno a Lacroix, sono QUATTRO i nomi sul taccuino di Ibrahimovic: chi è quello più vicino e perchè

Mercato Milan, da Buongiorno a Lacroix: sono quattro i nomi sul taccuino di Zlatan Ibrahimovic. Ecco chi è quello più vicino

Con un finale di stagione tutto da vivere tra campionato ed Europa League, il Milan comincia a pianificare le mosse del prossimo calciomercato, quello estivo. Una delle priorità, come è noto, sarà quella di reperire un difensore centrale di livello che possa non solo prendere il posto di Simon Kjaer, destinato all’addio a parametro zero, ma anche innalzare la qualità di un reparto che ha avuto diversi alti e bassi durante l’annata.

Molte delle scelte di mercato passeranno dal gusto e dalle conoscenze calcistiche di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese ha quattro nomi ben fissati sul proprio taccuino. Il primo, il sogno neanche troppo nascosto dell’intera area sportiva rossonera, è quell’Alessandro Buongiorno, centrale del Torino, cercato anche lo scorso gennaio.

La valutazione di Urbano Cairo resta importante, circa 40 milioni di euro, ma Ibrahimovic vuole provarci fino alla fine per un calciatore che sistemerebbe in maniera definitiva il reparto almeno per i prossimi 10 anni.

Tornando però con i piedi per terra, uno degli obiettivi sicuramente più caldi ed abbordabili è rappresentato da Tosin Adarabioyo. Centrale di 26 anni del Fulham, in scadenza di contratto al termine della stagione, potrebbe rappresentare la classica ghiotta occasione di mercato considerando anche che il Milan dovrà destinare gran parte del budget all’acquisto di un centravanti. Classico centrale fisico e rapido, il ragazzo sembra possedere tutte le caratteristiche necessarie per inserirsi nel contesto tattico di Stefano Pioli. Ma anche il difensore del club inglese non è in pole per sbarcare a Milanello.

La corsa a due è oggi guidata dalla coppia Brassier-Lacroix. Il centrale del Brest e quello del Wolfsburg rappresentano l’identikit perfetto nel rapporto qualità-prezzo. Scadenza 2025, costo inferiore ai 20 milioni di euro e una volontà reciproca di sbarcare a Milanello. Il gradimento, dunque è totale.

Serviranno altre settimane per capire in che modo il club rossonero deciderà di muoversi. Il Diavolo è pronto a rifondare la difesa: la rivoluzione la guida Ibra.