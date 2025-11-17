Connect with us

Modric, clamoroso retroscena! Nel 2018 ad un passo dallo sbarco in Serie A: la mossa di Florentino Perez non è passata inosservata

Mercato Milan, per la porta c'è il nome di Meslier del Leeds! Concorrenza dell'Inter

Fullkrug Milan, Romano fa chiarezza: «Era stato un'idea. Verrà proposto in questi giorni»

Rovella salterà il Milan, out sia in Serie A che in Coppa Italia: Sarri ne perde un altro. Era stato uno dei migliori fino adesso

Mercato Milan, caccia a un nuovo attaccante. Ma i piani di Tare dipendono da questo fattore: ecco quale

Milan news 24

Published

1 minuto ago

on

By

Tare

Mercato Milan, Igli Tare ragiona sui possibili colpi a gennaio, ma tutto dipende da un fattore. Gimenez, Lewandowski ma non solo

L’esigenza principale del Milan, evidenziata sin dalla scorsa estate da Massimiliano Allegri, è l’acquisto di un attaccante centrale capace di garantire la doppia cifra e di “riempire l’area di rigore”, un profilo idealmente simile a Dusan Vlahovic. L’avvio di stagione ha confermato questa necessità, spingendo la dirigenza a valutare diversi profili per la finestra di mercato di gennaio.

Nonostante l’urgenza in attacco, la priorità assoluta di gennaio per il Milan è rafforzare il reparto difensivo, aggiungendo un difensore centrale di esperienza e personalità. Solo in un secondo momento si concentreranno sul nuovo numero 9.

Mercato Milan, Gimenez richiesto in Premier League. Su David e Lewandowski…

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la possibilità di acquistare un attaccante di spicco dipende dalla situazione di Santiago Gimenez: se l’ex Feyenoord, noto come il Bebote, dovesse essere ceduto (con Brentford e Sunderland interessate), allora il DS Igli Tare si muoverebbe con forza sul mercato. Gimenez, tuttavia, vorrebbe restare e imporsi in rossonero.

Tra i profili monitorati spicca il talento guineense Franculino Djú (classe ’04) del Midtjylland, che ha già messo a segno 14 gol e 3 assist in 14 presenze nel campionato danese, suscitando anche l’interesse di Roma e Bayern Monaco. La pista Jonathan David (Juventus) non trova riscontri, mentre Robert Lewandowski è considerato troppo costoso a causa dell’ingaggio. Infine, il Milan mantiene vivi i contatti per Dusan Vlahovic, restando in attesa mentre la Juventus e Spalletti lavorano per il rinnovo del serbo.

