Mercato Milan, caccia a un nuovo attaccante. Ma i piani di Tare dipendono da questo fattore: ecco quale

Mercato Milan, Igli Tare ragiona sui possibili colpi a gennaio, ma tutto dipende da un fattore. Gimenez, Lewandowski ma non solo

L’esigenza principale del Milan, evidenziata sin dalla scorsa estate da Massimiliano Allegri, è l’acquisto di un attaccante centrale capace di garantire la doppia cifra e di “riempire l’area di rigore”, un profilo idealmente simile a Dusan Vlahovic. L’avvio di stagione ha confermato questa necessità, spingendo la dirigenza a valutare diversi profili per la finestra di mercato di gennaio.

Nonostante l’urgenza in attacco, la priorità assoluta di gennaio per il Milan è rafforzare il reparto difensivo, aggiungendo un difensore centrale di esperienza e personalità. Solo in un secondo momento si concentreranno sul nuovo numero 9.

Mercato Milan, Gimenez richiesto in Premier League. Su David e Lewandowski…

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la possibilità di acquistare un attaccante di spicco dipende dalla situazione di Santiago Gimenez: se l’ex Feyenoord, noto come il Bebote, dovesse essere ceduto (con Brentford e Sunderland interessate), allora il DS Igli Tare si muoverebbe con forza sul mercato. Gimenez, tuttavia, vorrebbe restare e imporsi in rossonero.

Tra i profili monitorati spicca il talento guineense Franculino Djú (classe ’04) del Midtjylland, che ha già messo a segno 14 gol e 3 assist in 14 presenze nel campionato danese, suscitando anche l’interesse di Roma e Bayern Monaco. La pista Jonathan David (Juventus) non trova riscontri, mentre Robert Lewandowski è considerato troppo costoso a causa dell’ingaggio. Infine, il Milan mantiene vivi i contatti per Dusan Vlahovic, restando in attesa mentre la Juventus e Spalletti lavorano per il rinnovo del serbo.