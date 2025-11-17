Mercato Milan, quale futuro per Gimenez? Ecco gli scenari. Due le squadre interessate al messicano

Mercato Milan, in dubbio il futuro di Santiago Gimenez. L’attaccante rossonero potrebbe lasciare il Diavolo a gennaio: ma solo a queste condizioni

Il Milan si trova in una fase cruciale per definire il suo reparto offensivo e la strategia di mercato per l’acquisto di un nuovo attaccante titolare dipende interamente dal destino di Santiago Gimenez. L’attuale necessità di cercare un rinforzo in attacco nasce, in parte, dalla volontà di alzare il livello del reparto, anche alla luce di prestazioni recenti che non hanno pienamente convinto la dirigenza rossonera.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, attraverso il suo profilo X, solo in caso di una cessione definitiva di Gimenez, il Milan, con Tare in prima linea, interverrebbe con grande determinazione sul mercato per assicurarsi un profilo di alto livello. Al momento, l’attaccante messicano ha attirato l’attenzione della Premier League, con club come Brentford e Sunderland che hanno già avviato contatti per raccogliere informazioni sulle condizioni di un potenziale trasferimento.

Mercato Milan, la volontà di Gimenez è chiara

Nonostante l’interesse concreto dall’estero, la posizione di Gimenez è estremamente chiara e ferma: la sua priorità assoluta resta il Milan. “El Bebote” è convinto di possedere le qualità necessarie per imporsi e diventare un punto fermo della squadra rossonera, sia nel presente che nel futuro. Di conseguenza, il club si trova in una situazione di stallo: se l’attaccante dovesse rifiutare ogni offerta per restare e lottare per il posto, le mosse del Milan per un nuovo 9 sarebbero inevitabilmente bloccate o ridimensionate, concentrandosi prima di tutto sul suo potenziale sviluppo in squadra.