Mercato Milan, conferme su Gila e mossa a sorpresa di Lotito! Tare pianifica il colpo: le tempistiche

Mercato Milan, arrivano conferme sul forte interesse per Mario Gila: Lotito disposto a cederlo anche a gennaio ma Tare è proiettato sull’estate

Il mercato dei difensori rossoneri si arricchisce di un nome che Igli Tare conosce a memoria: Mario Gila. Secondo le rivelazioni di Pietro Balzano Prota (MilanVibesHQ), il centrale spagnolo della Lazio è diventato un obiettivo concreto per rinforzare la retroguardia di Massimiliano Allegri, ma i tempi dell’operazione sembrano già tracciati.

Mercato Milan, il retroscena: Tare chiama, Lotito fissa il prezzo

Il legame tra il DS rossonero e Gila non è casuale. Fu proprio Tare a portarlo in Italia dal Real Madrid per circa 6 milioni di euro, e oggi vorrebbe riabbracciarlo a Milanello per completare il pacchetto arretrato con Tomori e Gabbia.

La posizione della Lazio: Claudio Lotito non ha chiuso le porte a una cessione, specialmente in assenza di un rinnovo contrattuale (l’attuale scadenza è fissata al 2027 ). Tuttavia, il presidente biancoceleste non farà sconti: la valutazione oscilla tra i 30 e i 35 milioni di euro , anche perché il Real Madrid vanta il 50% sulla futura rivendita .

Strategia Milan: Nonostante il gradimento totale di Tare, da via Aldo Rossi filtrano segnali chiari: non è un'operazione da gennaio. Il Milan preferisce concentrarsi sull'arrivo immediato di un ariete (con Füllkrug già in porto) e rimandare l'investimento pesante in difesa alla sessione estiva di giugno 2026.

La concorrenza e il fattore “scadenza”

Il Milan deve però guardarsi le spalle. Sullo spagnolo è forte anche l’interesse dell’Inter, che vede in lui l’erede perfetto di Acerbi. Se le trattative per il rinnovo con la Lazio dovessero definitivamente naufragare in primavera, il “derby di mercato” tra Tare e Marotta si accenderà, con il Milan pronto a far leva sul rapporto privilegiato tra il DS albanese e il giocatore.