Mercato Milan, quale futuro per Theo Hernandez? Gli aggiornamenti sul terzino

Mercato Milan, quale futuro per Theo Hernandez? I rossoneri vorrebbero trattenerlo ma dipenderà dalle offerte

Come riportato da Tuttosport, in casa Milan è aperto anche il tema legato al futuro di Theo Hernandez.

I rossoneri vorrebbero rinnovare il contratto in scadenza nel 2026 e anche il francese vorrebbe restare a Milano. Tuttavia dipenderà dalle offerte: dai 90 milioni di euro in su Furlani potrebbe concedere anche il via libera alla partenza.