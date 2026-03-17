Mercato Milan, valutazioni sul futuro di Leao? Le sirene della Premier League e i dubbi del club rossonero: ecco i dettagli

Mercato Milan, in bilico il futuro di Rafael Leao? I dubbi del club rossonero e le sirene dalla Premier League: ecco tutti i dettagli

Il KO rimediato in casa della Lazio segna probabilmente la fine delle ambizioni tricolori per il Milan di Massimiliano Allegri, che ora dovrà difendere con le unghie la zona Champions. A peggiorare il clima, già teso, è stata la reazione di Rafael Leao al momento della sostituzione. Il numero 10, richiamato in panchina per far posto a Füllkrug, ha manifestato tutto il suo disappunto rivolgendosi direttamente al tecnico. Secondo quanto ricostruito, il labiale del portoghese sarebbe stato inequivocabile: «Ma tienimi dentro altri 20 minuti no? Lasciami dentro…». Un episodio che non è passato inosservato, scatenando il malcontento di staff tecnico e dirigenza, con Igli Tare apparso visibilmente contrariato in tribuna.

Mercato Milan, valutazioni sul futuro: la Premier League chiama

L’episodio potrebbe rappresentare il punto di non ritorno per l’avventura di Leao a Milano. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, l’avventura del portoghese potrebbe essere giunta agli sgoccioli e il club starebbe valutando seriamente una cessione in estate. Nonostante un contratto in scadenza nel giugno 2028, la sensazione è che il Milan voglia provare a monetizzare al massimo proprio ora. Come sottolineato dalle indiscrezioni: «In casa Milan si starebbero facendo le valutazioni del caso su quella che potrebbe essere la rosa della prossima stagione e, di conseguenza, anche su Leao. La sensazione è che non è certo che si riparta da Leao in vista del prossimo campionato e che si starebbe valutando in maniera seria anche un suo addio».

Le sirene della Premier League, con club come il Manchester United pronti a mettere sul piatto cifre vicine ai 100 milioni di euro, rendono lo scenario di una partenza sempre più concreto, complice anche un ingaggio pesante che renderebbe complessa ogni altra soluzione.