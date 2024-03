Mercato Milan, Furlani spiega: «Budget? Dipende da diversi fattori, ecco quali. Nel calcio si commette sempre questo errore»

Mercato Milan, Giorgio Furlani ha affrontato anche il tema relativo al budget della prossima sessione estiva: i dettagli

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Giorgio Furlani ha parlato anche del budget a disposizione dei rossoneri nel prossimo calciomercato Milan:

ATTACCANTE – «Nel calcio si fa il grosso errore di pensare che il prezzo corrisponda al valore, ma non è quasi mai così. Il mercato dei calciatori è il più inefficiente che esista. Noi vogliamo puntare al valore, che non necessariamente combacia con il costo del giocatore. Dobbiamo trovare i Pulisic, i Loftus… Il budget in sé per sé dipende da tanti fattori: da come finiremo la stagione o dal mercato in uscita. Non ci ancoriamo sulle cifre ma sul migliorare la squadra con giocatori da Milan».

LE PAROLE DI FURLANI ALLA GAZZETTA DELLO SPORT