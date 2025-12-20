Calciomercato
Mercato Milan, Allegri accontentato: doppio colpo in arrivo, prossimi giorni decisivi per la fumata bianca
Mercato Milan, Massimiliano Allegri sarà accontentato: oltre a Fullkrug sembra vicino anche il ritorno di Thiago Silva a Milanello
La sconfitta in Supercoppa contro il Napoli è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il Milan si è scoperto fragile, corto e privo di quella leadership necessaria nei momenti clou. Per questo motivo, come titolato questa mattina da Il QS – Il Giorno, la strategia per gennaio è chiara: “Subito Füllkrug e Thiago Silva”. Massimiliano Allegri ha chiesto esperienza e sostanza per non veder sfumare né il sogno scudetto né il “salvavita” Champions.
Mercato Milan, Füllkrug: l’ariete che manca
L’accordo con il centravanti tedesco del West Ham è ormai totale. La trattativa si basa su un prestito con diritto di riscatto (il Milan spinge per 13-15 milioni, gli inglesi vorrebbero l’obbligo a 16).
- Perché lui: Serve fisicità per pulire palloni e fare spazio a Leão e Nkunku, finora troppo isolati.
- Debutto: L’obiettivo è averlo a San Siro l’8 gennaio contro il Genoa.
Thiago Silva: il ritorno de “Il Mostro”
La vera suggestione, che sta diventando realtà, è il ritorno del brasiliano a 41 anni. Allegri ha dato il suo “sì” definitivo.
- Contatti costanti: Il tecnico e il difensore si sentono regolarmente. Thiago Silva ha già salutato il Fluminense ed è pronto a un contratto di 6 mesi per chiudere la carriera dove è diventato grande.
- Leadership: In un reparto dove De Winter ha mostrato lacune di personalità, Thiago porterebbe quella guida carismatica che manca dai tempi dell’addio di Maldini.