Mercato Milan, Allegri accontentato: doppio colpo in arrivo, prossimi giorni decisivi per la fumata bianca

Mercato Milan, Massimiliano Allegri sarà accontentato: oltre a Fullkrug sembra vicino anche il ritorno di Thiago Silva a Milanello

La sconfitta in Supercoppa contro il Napoli è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il Milan si è scoperto fragile, corto e privo di quella leadership necessaria nei momenti clou. Per questo motivo, come titolato questa mattina da Il QS – Il Giorno, la strategia per gennaio è chiara: “Subito Füllkrug e Thiago Silva”. Massimiliano Allegri ha chiesto esperienza e sostanza per non veder sfumare né il sogno scudetto né il “salvavita” Champions.

Mercato Milan, Füllkrug: l’ariete che manca

L’accordo con il centravanti tedesco del West Ham è ormai totale. La trattativa si basa su un prestito con diritto di riscatto (il Milan spinge per 13-15 milioni, gli inglesi vorrebbero l’obbligo a 16).

Perché lui: Serve fisicità per pulire palloni e fare spazio a Leão e Nkunku, finora troppo isolati.

Serve fisicità per pulire palloni e fare spazio a Leão e Nkunku, finora troppo isolati. Debutto: L’obiettivo è averlo a San Siro l’8 gennaio contro il Genoa.

Thiago Silva: il ritorno de “Il Mostro”

La vera suggestione, che sta diventando realtà, è il ritorno del brasiliano a 41 anni. Allegri ha dato il suo “sì” definitivo.