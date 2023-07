Fresneda Milan: priorità solo a una condizione! I dettagli

Fresneda Milan: priorità al giocatore solo a una condizione! I dettagli. I rossoneri stanno trattando, ma non c’è fretta

Il Milan è sulle tracce di Ivan Fresneda, giocatore che ha trovato l’accordo personale con i rossoneri. Non è però una priorità per il mercato rossonero.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, in cui arrivasse un’offerta per Kalulu allora l’acquisto di un terzino destro balzerebbe chiaramente in cima alla lista delle priorità di Furlani e Moncada.