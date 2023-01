Tre opzioni sul futuro di Lindsey Thomas: il rinnovo oppure una tra Roma e Juventus. Ecco i dettagli

Lindsey Thomas è in scadenza di contratto con il Milan femminile e non va esclusa la possibilità che rinnovi, ma come riportato da Soccerdonna sulla rossonera ci sono due big.

Oltre alla sua ex squadra, la Roma, c’è anche la Juventus per tesserarla fra sei mesi.