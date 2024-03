Mercato Milan, Ravezzani sentenzia: «Lui come Pobega, non ha niente di speciale. Su Cardinale dico questo»

Mercato Milan, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha criticato il rendimento di Loftus-Cheek e analizzato il pensiero di Cardinale

Intervenuto a QSVS, Fabio Ravezzani ha dichiarato:

PAROLE – «Loftus-Cheek è un discreto, ma nulla più, centrocampista. Un po’ meglio di Pobega, ecco. Ci si aspettava una figura dominante a centrocampo, cosa che non riesce a essere per dei limiti. E’ un buon centrocampista, però non è quello che in tanti speravano fosse. Futuro del Milan, Cardinale dice: il club deve muoversi con le risorse interne, non voglio immettere soldi dentro il Milan, bisogna fare un mercato intelligente e vincere senza spendere. Più o meno il discorso è questo qui».