Mercato Milan, flop da 90 milioni: da Estupinan a Nkunku. L’analisi. Segui le ultimissime sui rossoneri

Giunti ormai al 20 di dicembre, il bilancio della campagna acquisti estiva condotta dal Milan assume contorni decisamente preoccupanti. Nonostante le grandi aspettative della vigilia e gli sforzi economici profusi dalla proprietà, il rendimento dei nuovi arrivi sta generando una profonda delusione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. In un clima di forte incertezza, il quotidiano Tuttosport ha lanciato un titolo emblematico nella sua edizione odierna: “Flop da 90 milioni”, mettendo nel mirino le operazioni concluse durante l’ultima sessione di mercato.

Luci e ombre: si salvano solo Modric e Rabiot

In questo scenario a tinte fosche, le uniche note liete per il Diavolo portano i nomi di Luka Modric e Adrien Rabiot. Il fuoriclasse croato, Pallone d’Oro e intramontabile maestro del centrocampo, ha confermato la sua immensa classe nonostante l’età avanzata, mentre il mezzala francese ex Juventus, calciatore dotato di grande strapotere fisico e dinamismo, si è inserito con efficacia negli schemi tattici dei rossoneri. Tuttavia, due soli elementi non possono bastare a sorreggere l’intera impalcatura tecnica della squadra.

Il banco degli imputati: Nkunku, De Winter ed Estupinan

Il cuore della critica si concentra su tre investimenti pesanti che non stanno rendendo secondo le attese. In cima alla lista dei bocciati troviamo Christopher Nkunku: l’attaccante francese ex Lipsia e Chelsea, arrivato con l’etichetta di top player e uomo della provvidenza per l’attacco, è incredibilmente ancora a secco di reti in campionato. Le sue prestazioni opache hanno acceso un campanello d’allarme nella gestione di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese noto per la sua concretezza, che fatica a trovare la giusta collocazione per il talento transalpino.

Non va meglio in difesa. Koni De Winter, il giovane centrale belga prelevato dal Genoa, è reduce da una prestazione disastrosa contro il Napoli, dove è risultato il peggiore in campo per distacco. Anche sulla fascia sinistra la situazione è critica: Pervis Estupinan, il terzino ecuadoriano noto per la sua spinta costante, ha perso il posto da titolare dopo neanche trenta giorni dal suo sbarco a Milano, finendo ai margini del progetto tecnico del mister rossonero.

Le sfide per Igli Tare e Massimiliano Allegri

Questi fallimenti pesano inevitabilmente sull’operato di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club. Il dirigente albanese, arrivato con il compito di rivoluzionare la rosa, si trova ora a dover gestire un’emergenza tecnica e finanziaria non indifferente. Il mercato di riparazione è alle porte e la compagine meneghina dovrà correre ai ripari per evitare che la stagione scivoli via in modo anonimo. Il compito di Allegri sarà quello di tentare un recupero psicologico di questi calciatori, cercando di trasformare i “flop” in risorse utili per la rincorsa ai vertici della classifica.