Mercato Milan, c’è una nuova idea per l’estate: gioca già in Serie A! Le ultime

Mercato Milan, c’è una nuova idea per l’estate: Norton-Cuffy del Genoa. Ecco le cifre. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mercato dei rossoneri non si ferma mai e, nonostante la stagione sia nel pieno del suo svolgimento, la dirigenza è già proiettata verso la sessione estiva. Il nome nuovo finito sul taccuino del nuovo DS del Milan, Igli Tare, è quello di Brooke Norton-Cuffy. Il giovane talento inglese classe 2004, attualmente in forza al Genoa, si sta mettendo in luce come uno dei profili più interessanti del panorama calcistico italiano grazie alla sua dirompente forza fisica e alla capacità di coprire l’intera fascia destra.

Osservato speciale a San Siro

L’occasione per vederlo all’opera dal vivo è imminente. Domani sera, infatti, il Grifone farà visita al Diavolo nel suggestivo scenario di San Siro, match valido per il posticipo della 19^ giornata di Serie A. Sarà un test probante per il ragazzo, che si troverà di fronte la difesa organizzata da Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e maestro della fase difensiva, tornato sulla panchina meneghina per ridare solidità ed esperienza al progetto tecnico.

Le cifre dell’affare secondo la Gazzetta

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club ligure ha già fissato il prezzo per il suo gioiello. Per strappare Norton-Cuffy ai rossoblù servirà un investimento importante: la valutazione oscilla attualmente tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Igli Tare, l’esperto dirigente albanese noto per la sua abilità nello scovare talenti internazionali e per la sua capacità di negoziazione, monitorerà con estrema attenzione ogni movimento dell’esterno durante la gara. L’obiettivo del Milan è ringiovanire la rosa con profili di prospettiva che possano integrarsi perfettamente nei dettami tattici di Allegri, il quale apprezza particolarmente i laterali capaci di abbinare quantità e qualità.

Strategia rossonera per il futuro

L’interesse per l’esterno destro britannico conferma la volontà del club di via Aldo Rossi di continuare a investire su calciatori pronti per il salto di qualità. La sfida di domani non sarà solo una caccia ai tre punti fondamentali per la classifica dei meneghini, ma anche un vero e proprio casting di mercato. Se Norton-Cuffy dovesse convincere sotto gli occhi di Allegri e della dirigenza, Tare potrebbe decidere di accelerare i tempi per battere la concorrenza internazionale.

I tifosi del Milan attendono dunque con curiosità di vedere se il giovane talento saprà reggere la pressione della Scala del Calcio, dimostrando di essere da Diavolo.

