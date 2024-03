Mercato Milan, non solo Di Gregorio! Spuntano altre due alternative come post Maignan

Mercato Milan, non solo Di Gregorio! Spuntano altre due alternative per l’eventuale sostituzione di Mike Maignan: i dettagli

Come riferito da Tuttosport, sul taccuino del calciomercato Milan non c’è solo il nome di Di Gregorio come eventuale sostituto di Mike Maignan, portiere in bilico tra rinnovo e addio.

Gli altri due estremi difensori attenzionati dall’area tecnica rossonera sono Martinez del Genoa e soprattutto Alex Meret del Napoli. Quest’ultimo in particolare potrebbe essere un’ottima occasione a parametro zero se i partenopei decidessero di non attivare la clausola di rinnovo annuale presente nel contratto in scadenza a giugno.