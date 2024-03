Mercato Milan, individuato l’erede di Maignan: se il francese non rinnova arriva lui! ULTIMISSIME

Mercato Milan, individuato l’erede di Mike Maignan: se il francese non dovesse rinnovare l’obiettivo numero uno è Mamardashvili

Importante indiscrezione rilanciata da Tuttosport sul calciomercato Milan e in particolare sulla situazione legata al futuro di Mike Maignan. In scadenza di contratto nel 2026, i rossoneri nelle prossime settimane intensificheranno i contatti con l’entourage del portiere per cercare di arrivare ad un accordo per il prolungamento fino al 2028.

La richiesta è molto importante: a fronte degli attuali 2.8 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, Maignan ne ha chiesti 8 al club rossonero. Furlani è pronto ad adeguare l’ingaggio del ragazzo ma non vuole superare la cosiddetta soglia Leao, ovvero 7 milioni di euro tutto compreso. Se non dovesse arrivare l’accordo il Milan cedere l’ex Lille per una cifra fra i 70 e gli 80 milioni di euro e avrebbe individuato come primo obiettivo Mamardashvili del Valencia. Classe 2000, il prezzo oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro.