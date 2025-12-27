Mercato Milan, colpo Ederson? La strategia di Igli Tare per il gioiello dell’Atalanta. Segui le ultimissime

Il calciomercato dei rossoneri potrebbe infiammarsi improvvisamente grazie a una ghiotta opportunità proveniente da Bergamo. Sebbene il centrocampo sia attualmente considerato al completo, la dirigenza del Diavolo sta seguendo con estrema attenzione l’evoluzione del “caso” Ederson. Il mediano brasiliano dell’Atalanta, centrocampista moderno capace di abbinare una forza fisica dirompente a un’ottima tecnica di base, sembra essere entrato in una fase di rottura con il club orobico, aprendo scenari di mercato precedentemente impensabili.

Le parole dell’agente: prezzo dimezzato per Ederson

A scatenare il polverone sono state le recenti dichiarazioni del suo agente, André Cury, che ai microfoni di Cadena SERha lanciato un messaggio inequivocabile. Con il contratto del brasiliano in scadenza il 30 giugno 2027 e le trattative per il rinnovo in una fase di stallo, il valore del cartellino è colato a picco. Se inizialmente la “Dea” chiedeva tra i 60 e i 75 milioni di euro, oggi la cifra necessaria per portarlo via da Bergamo potrebbe aggirarsi intorno ai 30-40 milioni.

Il ruolo di Igli Tare e Massimiliano Allegri

Dietro questo forte interessamento dei milanisti c’è la visione di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente albanese celebre per la sua capacità di scovare talenti internazionali e gestire trattative lampo. Tare vede in Ederson l’elemento perfetto per innalzare il livello fisico della squadra.

L’operazione ha già ricevuto il parere favorevole di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina rossonera per ricostruire una squadra solida e pragmatica. Allegri, da sempre amante dei centrocampisti “di gamba” e d’inserimento, vedrebbe nel brasiliano il partner ideale per dare equilibrio al reparto, permettendo al Milan di competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa.

Un’occasione da non perdere per il Diavolo

La strategia del club meneghino è chiara: monitorare la situazione e colpire nel momento di massima vulnerabilità dell’Atalanta. Se i nerazzurri non dovessero trovare un accordo per il rinnovo nelle prossime settimane, il rischio di una svalutazione ulteriore è concreto. Per la compagine rossonera, assicurarsi uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa a un prezzo di saldo sarebbe il primo vero capolavoro della gestione firmata Tare-Allegri.