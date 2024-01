Mercato Milan, spuntano due particolari clausole nel contratto di Dybala. I dettagli

Mercato Milan, spuntano due particolari clausole nel contratto di Paulo Dybala con la Roma: tutti i dettagli

Paulo Dybala, obiettivo passato del calciomercato Milan, ha due importanti clausole rescissorie nel proprio contratto con la Roma in scadenza nel 2025.

Come riportato da Fabrizio Romano, le due clausole ammontano a 12 milioni di euro, sia per l’Italia sia per l’estero. Nella sessione di gennaio le due opzioni sono attive fino al 15 del mese, mentre in estate dal primo al 31 luglio. Se una squadra italiana paga la clausola, la Roma può stoppare sul nascere la trattativa versando al calciatore un bonus tra i 3 e i 5 milioni di euro; se la clausola viene pagata da una squadra straniera a quel punto la decisione spetta solo a Dybala.