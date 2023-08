Dominguez Milan: primo nome per il centrocampo! Lo scenario. Furlani prepara il piano B, in caso di cessione di Krunic

Il Fenerbahce non molla la presa per Rade Krunic. Nel caso in cui alzasse l’offerta fino a venire incontro al Milan, l’idea sarebbe quella della cessione. In questo scenario, dove a Pioli verrebbe meno un titolare (come le amichevoli hanno dimostrato), Furlani e Moncada si muoverebbero per correre ai ripari.

Il primo nome sulla lista è quella di Nico Dominguez del Bologna. Per il giocatore, capitano della formazione emiliana, serviranno 15 milioni. Anche la concorrenza non manca. È proprio quella del Fenerbahce, che sarebbe pronto a offrire 13 milioni per il giocatore. L’intrigo sull’asse Istanbul-Milano è appena iniziato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.