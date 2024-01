Mercato Milan, testa a testa tra questi due nomi per la difesa: ne arriverà solo uno. Tutte le novità in casa rossonera

Dopo aver ufficializzato la cessione di Rade Krunic al Fenerbahce, il Milan ora può andare alla carica per provare a mettere a segno il suo terzo colpo in entrata in questa sessione di mercato.

Due gli obiettivi seguiti per rinforzare la difesa: oltre a Brassier del Brest, i rossoneri monitorano con grande attenzione anche il centrale del Siviglia Kouassi. Possibile testa a testa tra questi due giocatori nei prossimi giorni. Lo riporta Tuttomercatoweb.