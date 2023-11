Mercato Milan, arriva l’apertura su David: «Lo vedo benissimo in Italia»

Mercato Milan, Paulo Fonseca, tecnico del Lille, apre all’arrivo di Jonathan David in Italia: rossoneri in forte pressing

Intervistato da TMW, Paulo Fonseca, tecnico del Lille, ha parlato così di Jonathan David, obiettivo del calciomercato Milan:

«E’ fortissimo. E’ stato uno dei migliori in assoluto la scorsa stagione, sono contento davvero di avere uno così. Sappiamo che sarà difficile restare con lui in futuro. Penso che possa giocare in Serie A, in Inghilterra, credo che abbia le qualità per giocare nelle migliori squadre al mondo».