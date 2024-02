Mercato Milan, Pioli molto deluso: si aspettava questa cosa! Il tecnico irritato con Furlani

Mercato Milan, Stefano Pioli molto deluso dal mancato arrivo di un difensore e di un centrocampista: tecnico irritato

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola riporta un importante retroscena sul calciomercato Milan di gennaio appena terminato.

Stefano Pioli è molto deluso con la società per non aver avuto a disposizione il difensore e il centrocampista richiesti per tutto il mese di gennaio. Il tecnico dovrà ora arrangiarsi con gli uomini a disposizione in attesa del rientro degli infortunati. Non un buon viatico con l’Europa League ormai all’orizzonte.