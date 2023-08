De Ketelaere Atalanta: c’è il sì del belga, manca solo questa cosa! Il trasferimento del giocatore a Bergamo è vicino

Il Milan e l’Atalanta avevano trovato un accordo per Charles De Ketelaere. Mancava il sì del giocatore, ma nel weekend è arrivato anche quello. L’ultimo step a mancare per il passaggio definitivo del giocatore alla Dea è la firma, come scrive La Gazzetta dello Sport.

I dettagli dell’accordo sono già definiti. Prestito s 3 milioni e riscatto fissato a 23 milioni. Nessun controriscatto, ma una percentuale sulla futura rivendita. Una cessione, sebbene in prestito, che era nell’aria: non solo la precedente stagione, ma anche le ultime amichevoli hanno dimostrato che De Ketelaere era fuori da piani di Pioli.