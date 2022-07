Mercato Milan, De Ketelaere non convocato per la prima di campionato – FOTO

Mercato Milan, il Brugge non convoca Charles De Ketelaere per la prima giornata di campionato: rossoneri più vicini?

Importante indizio di mercato per quanto riguarda la trattativa tra Milan e Brugge per De Ketelaere. Il club belga non ha convocato infatti il ragazzo per la prima giornata di campionato: rossoneri più vicini?