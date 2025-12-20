Mercato Milan, Longari conferma: «Ai rossoneri è stato proposto questo profilo nelle ultime ore»

Mercato Milan, Gianluigi Longari, noto giornalista, ha confermato la suggestione Gabriel Jesus in casa rossonera

Il mercato invernale del Milan potrebbe accendersi con un nome da urlo, capace di spostare gli equilibri non solo in Italia, ma in tutta Europa. Secondo quanto riferito da Gianluigi Longari (Sportitalia), l’entourage di Gabriel Jesus avrebbe riallacciato i contatti con via Aldo Rossi, proponendo il centravanti brasiliano come possibile rinforzo di lusso per la seconda metà di stagione.

Mercato Milan, la proposta e la strategia rossonera

Nonostante l’arrivo imminente di Niclas Füllkrug, scelto per sopperire all’assenza di Santiago Gimenez, la dirigenza rossonera non ha chiuso la porta alla suggestione brasiliana.

Voglia di Mondiale: Il numero 9 dell’Arsenal è scivolato indietro nelle gerarchie di Arteta e preme per una cessione immediata a gennaio. Il suo obiettivo è ritrovare centralità e minuti per convincere il CT del Brasile in vista dei Mondiali 2026 .

Il numero 9 dell’Arsenal è scivolato indietro nelle gerarchie di Arteta e preme per una cessione immediata a gennaio. Il suo obiettivo è ritrovare centralità e minuti per convincere il CT del Brasile in vista dei . Valutazioni in corso: Il Milan sta riflettendo sulla fattibilità economica (si parla di un possibile prestito) ma, soprattutto, sulla tenuta atletica del calciatore.

L’incognita fisica: Il peso del 2025

Se sulla qualità tecnica di Gabriel Jesus — protagonista assoluto negli anni d’oro del City — non ci sono dubbi, le perplessità riguardano la sua cartella clinica. Il brasiliano è reduce da un calvario iniziato nel gennaio 2025, quando durante un match di FA Cup ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un infortunio gravissimo che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre 300 giorni. Il Milan, che già deve gestire i problemi di Nkunku, teme di inserire in rosa un altro elemento dal recupero agonistico incerto.