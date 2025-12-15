Mercato Milan, Fullkrug sempre più vicino: parti al lavoro, ecco quando può arrivare la fumata bianca

Mercato Milan, conferme ulteriori sull’imminente operazione col West Ham per Fullkrug: sempre più probabile un prestito

Le indiscrezioni di mercato trovano una forte correlazione negli sviluppi clinici degli infortunati rossoneri. Le recenti notizie sul peggioramento delle condizioni della caviglia di Santiago Gimenez, che rendono probabile l’intervento chirurgico e un lungo stop, hanno spinto il Milan ad accelerare in modo decisivo per il rinforzo immediato in attacco.

Secondo quanto riportato da Luca Cohen, la situazione di Gimenez spinge ulteriormente il Milan su Niclas Füllkrug:

PAROLE – «I rossoneri vorrebbero un prestito, parti al lavoro».

La formula del prestito, già emersa come preferita dal Milan per la sua convenienza economica e il basso rischio, diventa ora fondamentale per coprire l’assenza prolungata di Gimenez e rispondere alla richiesta di Massimiliano Allegri di avere subito un attaccante. La trattativa tra il Milan e il West Ham è in piena fase operativa.