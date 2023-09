Mercato Milan, Sousa: «Dia? Ecco tutta la verità!». L’attaccante della Salernitana è al centro delle discussioni in casa Salernitana

Intervenuto in conferenza stampa dopo Lecce Salernitana, Paulo Sousa ha parlato di Dia, attaccante della squadra salernitana e obiettivo del mercato rossonero.

LE PAROLE – Sapete come procedo con il direttore e il presidente, parlo con loro e faccio la mia analisi del gruppo e del campionato, ovvero quello di cui secondo me ha bisogno la rosa. Tutto il resto lo fanno il direttore e il presidente. Dia ieri ha avuto un risentimento al ginocchio, nei giorni precedenti aveva mal di testa e non si è allenato. La sua situazione la può approfondire il direttore che ha seguito bene la vicenda. La squadra oggi è meno forte dello scorso anno, non ci sono due giocatori determinanti come Piatek e Vilhena. I giocatori che arrivano da campionati europei si sono integrati più facilmente, dobbiamo cercare di migliorare gli altri per avvicinarli alle esigenze della squadra e del campionato