Mercato Milan da urlo: pronto un doppio colpo da 80 milioni complessivi! I dettagli

Mercato Milan da urlo: pronto in estate un doppio colpo da 80 milioni di euro complessivi! Tutti i dettagli

In casa rossonera si inizia già a programmare il prossimo calciomercato estivo: l’obiettivo del Milan sarebbe quello di acquistare un nuovo attaccante titolare e un difensore centrale.

I principali obiettivi nella lista dei dirigenti sono Benjamin Sesko del Lipsia e Alessandro Buongiorno del Torino: per entrambi il Milan potrebbe mettere in conto una spesa di 40 milioni di euro, per un totale dunque di 80 milioni per due colpi che sarebbero certamente importanti. Lo riporta il Corriere dello Sport.