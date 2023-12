Mercato Milan, Furlani accelera: con l’Europa League in attacco arriva lui

Mercato Milan, con la qualificazione in Europa League Furlani accelera: Guirassy dello Stoccarda colpo in canna per l’attacco

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la qualificazione all’Europa League del Milan, che permetterà alla squadra di Pioli di continuare su tre competizioni anche nella seconda parte di stagione, permette a Furlani e Moncada di accelerare sul calciomercato rossonero di gennaio.

Il colpo in pole per l’attacco è Guirassy dello Stoccarda: i contatti fitti di fine novembre-inizio dicembre hanno convinto l’area tecnica del Milan ad affondare il colpo. Furlani è pronto a pagare la clausola rescissoria da 17 milioni di euro. Va convinto il giocatore che non vorrebbe lasciare la Germania a metà stagione ma si respira grande ottimismo.