Mercato Milan, Colombo può restare in Serie A: ci pensa questo club per la prossima stagione. Gli aggiornamenti

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Lorenzo Colombo, che in estate tornerà al Milan dopo la stagione in prestito al Monza. Per lui si dovrebbero aprire le porte di una nuova cessione, da capire ancora se un nuovo prestito o a titolo definitivo.

Sulle tracce dell’attaccante di proprietà dei rossoneri ci sarebbe forte il Torino, alla ricerca di una nuova punta in vista della prossima stagione. Una pista, dunque, da monitorare.