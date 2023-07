Chukwueze Milan: braccio di ferro con il Villarreal! Cosa succede. Il giocatore ha detto di sì, il club spagnolo fa muro

Sono settimane che il Milan insegue Samuel Chukwueze, esterno destro d’attacco del Villarreal. La situazione, però, non è semplice.

Secondo quanto scritto da Tuttosport, il giocatore spinge per il trasferimento a Milanello, ma il club spagnolo non molla e non intende per ora fare sconti. La trattativa potrebbe quindi essere più lunga del previsto.