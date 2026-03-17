Mercato Milan, è Nusa il sostituto di Leao? Tutti i dettagli della possibile trattativa: cifre, clausola e valutazione

Mercato Milan, Antonio Nusa è il primissimo obiettivo se va via Leao: ecco cifre, clausola e valutazione del giovane talento del Lipsia

Il calciomercato estivo del Milan potrebbe ruotare attorno al destino di Rafael Leao. I rossoneri, infatti, sembrano ora disposti ad ascoltare e valutare eventuali offerte che arriveranno per il talento portoghese. Una sua cessione costringerebbe la dirigenza a trovare un sostituto all’altezza, e un profilo che stuzzica molto i vertici di via Aldo Rossi è quello di Antonio Nusa, attaccante classe 2005 attualmente in forza al Lipsia.

Il giovane talento della Norvegia non è un nome nuovo per gli osservatori italiani: ha letteralmente fatto impazzire la difesa dell’Italia nelle due gare valide per le qualificazioni ai Mondiali. La sua capacità di saltare l’uomo e la sua rapidità lo rendono il profilo ideale per non far rimpiangere la qualità tecnica di Leao sulla fascia sinistra, garantendo al contempo prospettiva e futuribilità al progetto tecnico rossonero.

Mercato Milan, la clausola Champions e la valutazione del Lipsia

La trattativa potrebbe essere agevolata dalla situazione di classifica del club tedesco. La squadra tedesca è al momento quinta in Bundesliga e dunque, allo stato attuale, fuori dalla zona Champions League per il prossimo anno. Questo scenario apre nuovi spiragli di mercato: «Se non dovesse qualificarsi all’Europa che conta non è escluso che il Lipsia possa decidere di cedere il suo gioiellino che ha una valutazione intorno ai 35 milioni di euro».

A riferire l’indiscrezione è questa mattina La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il Milan stia tenendo d’occhio con grande attenzione l’evolversi della situazione. Con una valutazione di 35 milioni, Nusa rappresenterebbe un investimento importante ma sostenibile, soprattutto nel caso in cui la cessione di Leao portasse nelle casse del club una cifra record. Il Milan resta alla finestra, pronto a sferrare l’attacco per il nuovo craque del calcio norvegese.