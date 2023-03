Mercato Milan, occhi su Balogun per l’attacco: i rossoneri investiranno sul centravanti ventunenne dell’Arsenal in prestito al Reims

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante il rinnovo di Giroud, che è ormai cosa fatta, il Milan quest’estate punterà su un nuovo attaccante.

Tra i nomi in rosso sulla lista di Maldini e Massara c’è quello di Folarin Balogun, classe 2001 in prestito dall’Arsenal al Reims. L’unico ostacolo è la valutazione che farà il club inglese, mentre in alternativa c’è il nome di Okafor.